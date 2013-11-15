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Yulaflı Çikolatalı Kurabiye

Yulaflı Çikolatalı Kurabiye
  • 30 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

200 gram oda sıcaklığında tereyağı

3/4 su bardağı esmer şeker

2 adet yumurta

3/4 su bardağı un

2 su bardağı yulaf

Yarım paket kabartma tozu

Yarım paket vanilya

1 su bardağı damla çikolata

YAPILIŞI

Tereyağı ve esmer şekeri derin bir kaba alıp, mikserle yağı yedirene kadar çırpın. Yumurtaları ekleyip, çırpmaya devam edin. Daha sonra un, yulaf, kabartma tozu, vanilya ve damla çikolatayı katıp, tüm malzemeyi yoğurun. Hamuru 1 saat dinlendirdikten sonra ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve elinizle şekil verin. Fırın tepsisine yerleştirdiğiniz kurabiyeleri önceden ısıtılmış 170 derece fırında 10 dakika pişirin.
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