Yulaflı Çikolatalı Kurabiye

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tereyağı ve esmer şekeri derin bir kaba alıp, mikserle yağı yedirene kadar çırpın. Yumurtaları ekleyip, çırpmaya devam edin. Daha sonra un, yulaf, kabartma tozu, vanilya ve damla çikolatayı katıp, tüm malzemeyi yoğurun. Hamuru 1 saat dinlendirdikten sonra ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve elinizle şekil verin. Fırın tepsisine yerleştirdiğiniz kurabiyeleri önceden ısıtılmış 170 derece fırında 10 dakika pişirin.