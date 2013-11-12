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Yulaflı Yaban Mersinli Kurabiye

Yulaflı Yaban Mersinli Kurabiye
  • 15 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı tam buğday unu

2 çorba kaşığı tam buğday unu

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı tarçın

50 gram tereyağı

2 çorba kaşığı esmer şeker

1 su bardağı kuru yaban mersini

Yarım su bardağı yulaf

Üzeri için:

Pudra şekeri

YAPILIŞI

Un, kabartma tozu ve tarçını birlikte eleyin. Tereyağı ekleyip, karıştırarak kırıntı haline getirin. Kalan malzemeyi ilave edip, karıştırın. Çorba kaşığı yardımı ile hamurdan parçalar alıp, yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, yaklaşık 20 dakika pişirin. Pudra şekeri serpip, ılık veya soğuk olarak servis yapın.
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