DETAYLI ARA
Sofra / Bisküviler ve Kurabiyeler / Yulaflı Çikolatalı Kurabiye

Yulaflı Çikolatalı Kurabiye

Yulaflı Çikolatalı Kurabiye
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım su bardağı süt

4 çorba kaşığı tereyağı

Bir buçuk su bardağı toz şeker

4 çorba kaşığı kakao

1 su bardağı yulaf unu

3 çorba kaşığı dövülmüş fındık

1 paket beyaz çikolata (80 gram)

YAPILIŞI

Süt, tereyağı, toz şeker ve kakaoyu bir tencerede karıştırıp ocağa oturtun. Sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Ocaktan alıp ılıtın ve üzerine yulaf unu ile fındık ekleyin. Hamurdan kaşıkla parçalar alarak yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dökün. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında 12 dakika pişirin. Beyaz çikolatayı benmari usulü eritip bir kaşık yardımıyla kurabiyelerin üzerine gezdirerek servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Fıstık Ezmeli Kurabiye
Fıstık Ezmeli Kurabiye
Kuru İncirli Üzümlü Kurabiye
Kuru İncirli Üzümlü Kurabiye
Çikolata Kremalı Kurabiye
Çikolata Kremalı Kurabiye
Yulaflı Kurabiye
Yulaflı Kurabiye
Çilekli Lorlu Kurabiye
Çilekli Lorlu Kurabiye
Elmalı Rulo Kurabiye
Elmalı Rulo Kurabiye
Vişne Dolgulu Brownie Kurabiye
Vişne Dolgulu Brownie Kurabiye
Fındıklı Karabuğdaylı Kurabiye
Fındıklı Karabuğdaylı Kurabiye

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN