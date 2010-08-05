Yulaflı Çikolatalı Kurabiye

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Yarım su bardağı süt
4 çorba kaşığı tereyağı
Bir buçuk su bardağı toz şeker
4 çorba kaşığı kakao
1 su bardağı yulaf unu
3 çorba kaşığı dövülmüş fındık
1 paket beyaz çikolata (80 gram)
YAPILIŞI
Süt, tereyağı, toz şeker ve kakaoyu bir tencerede karıştırıp ocağa oturtun. Sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Ocaktan alıp ılıtın ve üzerine yulaf unu ile fındık ekleyin. Hamurdan kaşıkla parçalar alarak yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dökün. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında 12 dakika pişirin. Beyaz çikolatayı benmari usulü eritip bir kaşık yardımıyla kurabiyelerin üzerine gezdirerek servis yapın.