Yulaflı Çikolatalı Kurabiye

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Süt, tereyağı, toz şeker ve kakaoyu bir tencerede karıştırıp ocağa oturtun. Sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Ocaktan alıp ılıtın ve üzerine yulaf unu ile fındık ekleyin. Hamurdan kaşıkla parçalar alarak yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dökün. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında 12 dakika pişirin. Beyaz çikolatayı benmari usulü eritip bir kaşık yardımıyla kurabiyelerin üzerine gezdirerek servis yapın.