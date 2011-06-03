Yumuşak Bisküvi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yumurtayı, margarini, yoğurdu ve şekeri yüksek devirli mikserle 5 dakika çırpın. Unu, kabartma tozunu ve tarçını ekleyip, elinizle yoğurun. Malzemeler iyice özleştikten sonra, kuru üzümü ve dövülmüş fındıkları ekleyin. Bir süre daha yoğurun. Kuru kayısıları küçük küpler halinde tavla zarı büyüklüğünde doğrayın. Fırın tepsisinin üzerine yağlı kağıt serin. Hamurdan ceviz iriliğinde parçalar koparın. Çok fazla düzeltmeye çalışmadan hamuru yağlı kağıdın üzerine koyun. Antepfıstığı ve kuru kayısıları bu şekilde hazırladığınız bisküvilerin üzerine batırın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri çok hafif pembeleşene dek pişirin. Servis yapın.