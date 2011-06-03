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Sofra / Bisküviler ve Kurabiyeler / Yumuşak Bisküvi

Yumuşak Bisküvi

Yumuşak Bisküvi
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet yumurta

Yarım paket margarin

3'er kahve fincanı yoğurt ve toz şeker

4 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı tarçın

3'er çorba kaşığı kuru üzüm ve dövülmüş fındık

Yarım su bardağı kuru kayısı

3 çorba kaşığı antepfıstığı

YAPILIŞI

Yumurtayı, margarini, yoğurdu ve şekeri yüksek devirli mikserle 5 dakika çırpın. Unu, kabartma tozunu ve tarçını ekleyip, elinizle yoğurun. Malzemeler iyice özleştikten sonra, kuru üzümü ve dövülmüş fındıkları ekleyin. Bir süre daha yoğurun. Kuru kayısıları küçük küpler halinde tavla zarı büyüklüğünde doğrayın. Fırın tepsisinin üzerine yağlı kağıt serin. Hamurdan ceviz iriliğinde parçalar koparın. Çok fazla düzeltmeye çalışmadan hamuru yağlı kağıdın üzerine koyun. Antepfıstığı ve kuru kayısıları bu şekilde hazırladığınız bisküvilerin üzerine batırın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri çok hafif pembeleşene dek pişirin. Servis yapın.
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