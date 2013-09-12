Yüzük Kurabiye

Margarin ve pudra şekerini iyice yoğurun. Diğer malzemeleri de ekleyip, yoğurmaya devam edin. Hamurun üzerini nemli bir bezle örtüp 10 dakika dinlendirin. Daha sonra merdane ile yarım santim kalınlığında açın. Çay bardağı ya da kalıp ile hamurdan yuvarlaklar kesin. Bunların yarısının da ortasını yüksük ya da küçük bir yuvarlakla çıkarın. Yağlanmış tepsiye dizip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında, beyaz kalacak şekilde pişirin. Kremayı hazırlamak için süt, yumurta, un ve toz şekeri çırparak ocağa alın. Muhallebi kıvamı alana dek karıştırarak pişirin. Ilınınca margarin ve vanilin ilave edip çırpın. Fırından aldığınız kurabiyelerin deliksiz olanlarına kremayı sürün. Delikli kurabiyeleri üzerine kapatın. Ortasına antep fıstığı koyup, yanlarını hindistan cevizine bulayarak servis yapın.