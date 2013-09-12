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Yüzük Kurabiye

Yüzük Kurabiye
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 su bardağı un

300 gram margarin

1 su bardağı pudra şekeri

Bir buçuk çay kaşığı kabartma tozu

1 adet yumurta

1 paket vanilin

Kreması için:

1 su bardağı süt

1 adet yumurta

Yarım su bardağı un

Yarım su bardağı toz şeker

Dört buçuk çorba kaşığı yağ

Yarım çay kaşığı vanilin

Üzeri için:

Hindistan cevizi, antep fıstığı

YAPILIŞI

Margarin ve pudra şekerini iyice yoğurun. Diğer malzemeleri de ekleyip, yoğurmaya devam edin. Hamurun üzerini nemli bir bezle örtüp 10 dakika dinlendirin. Daha sonra merdane ile yarım santim kalınlığında açın. Çay bardağı ya da kalıp ile hamurdan yuvarlaklar kesin. Bunların yarısının da ortasını yüksük ya da küçük bir yuvarlakla çıkarın. Yağlanmış tepsiye dizip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında, beyaz kalacak şekilde pişirin. Kremayı hazırlamak için süt, yumurta, un ve toz şekeri çırparak ocağa alın. Muhallebi kıvamı alana dek karıştırarak pişirin. Ilınınca margarin ve vanilin ilave edip çırpın. Fırından aldığınız kurabiyelerin deliksiz olanlarına kremayı sürün. Delikli kurabiyeleri üzerine kapatın. Ortasına antep fıstığı koyup, yanlarını hindistan cevizine bulayarak servis yapın.
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