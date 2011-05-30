Zencefilli Kurabiye

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Unu bir kaba eleyin. Zencefili, şekeri, margarini, yumurtaları, toz bademi ve kabartma tozunu ekleyin. Malzemeler özleşene dek yoğurun. Yoğurduğunuz hamuru merdane ile düz bir zeminde 4 mm kalınlığında açın. Hamurları kalp şeklindeki bir kalıpla kesin (bu kalıpları kartondan siz de hazırlayabilirsiniz). Şekilli hamurların yarısının ortasını küçük kalp şeklindeki bir kalıpla tekrar kesin. Tüm bisküvileri, hafifçe yağlanmış fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35 dakika pişirin. Sonra bisküvileri ikili olacak şekilde üst üste koyun (ortasını kestikleriniz üste gelecek). Küçük kalplerin içine kızılcık veya vişne marmeladı doldurup, servis yapın.