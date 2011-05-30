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Zencefilli Kurabiye

Zencefilli Kurabiye
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım kg un

2 tatlı kaşığı zencefil

Yarım su bardağından bir parmak

fazla esmer şeker

250 gram margarin

2 adet yumurta

Bir buçuk su bardağı toz badem

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

Kızılcık veya vişne marmelatı

YAPILIŞI

Unu bir kaba eleyin. Zencefili, şekeri, margarini, yumurtaları, toz bademi ve kabartma tozunu ekleyin. Malzemeler özleşene dek yoğurun. Yoğurduğunuz hamuru merdane ile düz bir zeminde 4 mm kalınlığında açın. Hamurları kalp şeklindeki bir kalıpla kesin (bu kalıpları kartondan siz de hazırlayabilirsiniz). Şekilli hamurların yarısının ortasını küçük kalp şeklindeki bir kalıpla tekrar kesin. Tüm bisküvileri, hafifçe yağlanmış fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35 dakika pişirin. Sonra bisküvileri ikili olacak şekilde üst üste koyun (ortasını kestikleriniz üste gelecek). Küçük kalplerin içine kızılcık veya vişne marmeladı doldurup, servis yapın.
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