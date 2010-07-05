Zencefilli Yılbaşı Kurabiyesi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

DERİN bir kapta esmer şeker, pekmez ve tereyağını krema kıvamına gelene dek mikserle çırpın. Yumurta

ekleyip, 2 dakika daha çırpın. Ayrı bir yerde, kalan tüm malzemeyi iyice harmanlayıp, yumurtalı karışıma yavaş

yavaş ekleyin. Önce mikserle daha sonra elinizle karıştırın. Hamuru streç filme sarıp, buzdolabında 15 dakika dinlendirin. Daha sonra 4-5 mm kalınlığında açıp, istediğiniz şekilde kalıplarla kesin. Kurabiyeleri yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine, aralarında 2 cm aralık kalacak şekilden yerleştirin. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 15-20 dakika pişirin. Fırından alıp, 1-2 dakika dinlendirin. Üzerini gıda boyası ile dilediğiniz şekilde süsleyip, servis yapın.