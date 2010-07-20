Zencefilli Yılbaşı Kurabiyesi

Sofra Tarifi

MALZEMELER

300 gram margarin



4 su bardağı un



8 çorba kaşığı esmer şeker



2 adet yumurtanın akı



Yarım çorba kaşığı tarçın



Yarım çorba kaşığı kabartma tozu



1.5 çorba kaşığı toz zencefil



Bir su bardağından iki parmak fazla toz badem



Glazür ve yeşil gıda boyası