Zencefilli Yılbaşı Kurabiyesi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
300 gram margarin
4 su bardağı un
8 çorba kaşığı esmer şeker
2 adet yumurtanın akı
Yarım çorba kaşığı tarçın
Yarım çorba kaşığı kabartma tozu
1.5 çorba kaşığı toz zencefil
Bir su bardağından iki parmak fazla toz badem
Glazür ve yeşil gıda boyası
YAPILIŞI
Oda sıcaklığındaki margarin, un, esmer şeker, yumurta akı, tarçın,kabartma tozu ve zencefili karıştırarak hamur haline getirin. Daha sonra merdane ile 4-5 mm kalınlığında açın. İstediğiniz şekildeki kalıpla kesin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35-40 dakika pişirip, üzerine gıda boyasıyla karıştırılmış glazür sürün. Renkli pasta süsleriyle servis yapın.