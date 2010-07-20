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Zencefilli Yılbaşı Kurabiyesi

Zencefilli Yılbaşı Kurabiyesi
  • Kişilik
  • Pişirme: 40 dakika
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yılbaşı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

300 gram margarin

4 su bardağı un

8 çorba kaşığı esmer şeker

2 adet yumurtanın akı

Yarım çorba kaşığı tarçın

Yarım çorba kaşığı kabartma tozu

1.5 çorba kaşığı toz zencefil

Bir su bardağından iki parmak fazla toz badem

Glazür ve yeşil gıda boyası

YAPILIŞI

Oda sıcaklığındaki margarin, un, esmer şeker, yumurta akı, tarçın,kabartma tozu ve zencefili karıştırarak hamur haline getirin. Daha sonra merdane ile 4-5 mm kalınlığında açın. İstediğiniz şekildeki kalıpla kesin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35-40 dakika pişirip, üzerine gıda boyasıyla karıştırılmış glazür sürün. Renkli pasta süsleriyle servis yapın.
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