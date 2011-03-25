Zeytin Ezmeli Kıtır

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Öncelikle hamur için un, yoğurt, su ve tuzu bir kaba alıp yoğurun. Elde ettiğiniz hamuru yarım saat dinlendirin ve 4 eşit parçaya ayırın. İlk hamuru unlu tezgahta nişasta serperek çok ince olmayacak şekilde açın. Derin bir kasede zeytin ezmesi, sıvı yağ, kekik, nane ve pul biberi karıştırın. Hamurun üzerine bu karışımdan sürün. Açtığınız ikinci yufkayı zeytinli karışımın üzerine yayıp elinizle iyice bastırın. Bu şekilde 5 dakika beklettikten sonra, merdane ile üzerinden geçip hamuru inceltin. Daha sonra 2 parmak kalınlığında önce enine daha sonra boyuna keserek kare parçalar çıkarın ve yağlanmış fırın tepsisine dizin. Kalan 2 hamur parçasına da aynı işlemi uygulayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10-15 dakika pişirip servis yapın.