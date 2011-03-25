DETAYLI ARA
Sofra / Bisküviler ve Kurabiyeler / Zeytin Ezmeli Kıtır

Zeytin Ezmeli Kıtır

Zeytin Ezmeli Kıtır
  • 50 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Hamur için:

2 su bardağı un

1 çorba kaşığı yoğurt

Yarım su bardağı su

1 çay kaşığı tuz

İçi için:

2 çorba kaşığı zeytin ezmesi

3 çorba kaşığı sıvı yağ

1'er tatlı kaşığı kekik,

nane ve pul biber

Açmak için:

2 çorba kaşığı un

3 çorba kaşığı nişasta

YAPILIŞI

Öncelikle hamur için un, yoğurt, su ve tuzu bir kaba alıp yoğurun. Elde ettiğiniz hamuru yarım saat dinlendirin ve 4 eşit parçaya ayırın. İlk hamuru unlu tezgahta nişasta serperek çok ince olmayacak şekilde açın. Derin bir kasede zeytin ezmesi, sıvı yağ, kekik, nane ve pul biberi karıştırın. Hamurun üzerine bu karışımdan sürün. Açtığınız ikinci yufkayı zeytinli karışımın üzerine yayıp elinizle iyice bastırın. Bu şekilde 5 dakika beklettikten sonra, merdane ile üzerinden geçip hamuru inceltin. Daha sonra 2 parmak kalınlığında önce enine daha sonra boyuna keserek kare parçalar çıkarın ve yağlanmış fırın tepsisine dizin. Kalan 2 hamur parçasına da aynı işlemi uygulayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10-15 dakika pişirip servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Fıstık Ezmeli Kurabiye
Fıstık Ezmeli Kurabiye
Kuru İncirli Üzümlü Kurabiye
Kuru İncirli Üzümlü Kurabiye
Çikolata Kremalı Kurabiye
Çikolata Kremalı Kurabiye
Yulaflı Kurabiye
Yulaflı Kurabiye
Çilekli Lorlu Kurabiye
Çilekli Lorlu Kurabiye
Elmalı Rulo Kurabiye
Elmalı Rulo Kurabiye
Vişne Dolgulu Brownie Kurabiye
Vişne Dolgulu Brownie Kurabiye
Fındıklı Karabuğdaylı Kurabiye
Fındıklı Karabuğdaylı Kurabiye

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN