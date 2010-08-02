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Acılı Kalpler

Acılı Kalpler
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

155 gram un

1 tatlı kaşığı acılı hardal

90 gram tereyağı

60 gram cheddar peyniri

4 adet ince doğranmış acı kırmızı biber (ben kıyamadım acılı

yedirmeye, 1 adet kırmızı biberi incecik doğradım)

1 adet yumurta sarısı

YAPILIŞI

Öncelikle hamur kıvamına gelene dek un, hardal ve tereyağını karıştırın. Minik doğradığınız cheddar peynirini, biberleri, yumurta sarısını ve 1 çorba kaşığı suyu ekleyerek ele yapışmayan bir hamur kıvamına getirin. Strech filme sarıp yarım saat buzdolabında bekletin. Fırının ısısını 175 dereceye ayarlayın (orta ısıda). Dinlenmiş hamuru hafifçe unladığınız zeminde 5 mm inceliğinde açın (bu önemli, kalın olursa içinin hamur kalması olasılığı yüksek olacaktır). Kalıplarla istenilen şekillerde parçalar kesin. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine çörekleri dizerek 15-20 dakika pişirin.
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