Acılı Kalpler

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Öncelikle hamur kıvamına gelene dek un, hardal ve tereyağını karıştırın. Minik doğradığınız cheddar peynirini, biberleri, yumurta sarısını ve 1 çorba kaşığı suyu ekleyerek ele yapışmayan bir hamur kıvamına getirin. Strech filme sarıp yarım saat buzdolabında bekletin. Fırının ısısını 175 dereceye ayarlayın (orta ısıda). Dinlenmiş hamuru hafifçe unladığınız zeminde 5 mm inceliğinde açın (bu önemli, kalın olursa içinin hamur kalması olasılığı yüksek olacaktır). Kalıplarla istenilen şekillerde parçalar kesin. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine çörekleri dizerek 15-20 dakika pişirin.