Acılı Kalpler

Sofra Tarifi
MALZEMELER
155 gram un
1 tatlı kaşığı acılı hardal
90 gram tereyağı
60 gram cheddar peyniri
4 adet ince doğranmış acı kırmızı biber (ben kıyamadım acılı
yedirmeye, 1 adet kırmızı biberi incecik doğradım)
1 adet yumurta sarısı
YAPILIŞI
Öncelikle hamur kıvamına gelene dek un, hardal ve tereyağını karıştırın. Minik doğradığınız cheddar peynirini, biberleri, yumurta sarısını ve 1 çorba kaşığı suyu ekleyerek ele yapışmayan bir hamur kıvamına getirin. Strech filme sarıp yarım saat buzdolabında bekletin. Fırının ısısını 175 dereceye ayarlayın (orta ısıda). Dinlenmiş hamuru hafifçe unladığınız zeminde 5 mm inceliğinde açın (bu önemli, kalın olursa içinin hamur kalması olasılığı yüksek olacaktır). Kalıplarla istenilen şekillerde parçalar kesin. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine çörekleri dizerek 15-20 dakika pişirin.