Açmalar Çiçek Açtı

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YAPILIŞI

Öncelikle hamurumuz için gerekli olan bütün malzemelerimizle yumuşak bir hamur tutuyoruz.Mayalanması ve 2 katına çıkması için ,üzerini örtüp 1 saat kadar bekletiyoruz.Mayalanan hamurumuzu dikdörtgen şeklinde açıp 4 eşit parçaya ayırıyoruz.Bütün katlara tereyağ sürüp (en üstteki katta olmayacak),hamurları üst üste koyuyoruz. Üst üste koyduğumuz hamurları 3 parmak eninde parçalar halinde kesiyoruz.Benim muffin kalıplarımın büyüklüğüne göre 9 adet açma elde ettim.Sizler kalıplarınızın büyüklüğüne göre,parçaları küçültüp büyütebilirsiniz.Her bir parçayı alt ucundan bastırıp ,bütün kenarlarını bir noktada topluyoruz.

Muffin kalıplarımıza yerleştirip ,önce içteki uçları,sonra dıştaki uçları birbirinin etrafında döndürüp kenarlarından hafifçe bastırıyoruz.