DETAYLI ARA
Sofra / Börekler-Çörekler ve Poğaçalar / Ağzı Yumuk

Ağzı Yumuk

Ağzı Yumuk
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg yağsız kıyma,

1 adet büyük boy soğan

2 çorba kaşığı sıvıyağ

1 çay bardağı tepeleme kıyılmış ceviz içi

1-2 çorba kaşığı isot, tuz, karabiber



Hamuru için:

5 su bardağı un,

1/2 limonun suyu, tuz



Kızartmak için: Sıvıyağ


YAPILIŞI

Sıvı yağı bir tavaya alıp kıyma ve ince kıyılmış soğanı kavurun. Tuz, karabiber, isot ve ceviz ilave edip karıştırın. Ocaktan alıp geniş bir kaba aktararak soğumaya bırakın. Hamur için unun ortasını açıp, tuz ve limon suyu ekleyin. Kulak memesinden biraz daha sert kıvamlı bir hamur elde edene dek azar azar su ilave edin ve yoğurun. Hamuru ceviz büyüklüğünde bezelere ayırın. Çay tabağı büyüklüğünde açın. Ortalarına kıymalı karışımı pay edip, hamurların uçları ortada birleşecek şekilde büzün. Büzülen noktalarda fazla büzülme olursa koparın. Kızgın yağda kızartın

PÜF NOKTASI

Ağzı yumuk yörede bostana ile servis yapılır.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Biberli kekikli çavdar ekmeği
Biberli kekikli çavdar ekmeği
Zeytinli ekmek
Zeytinli ekmek
Glutensiz tahıllı ekmek
Glutensiz tahıllı ekmek
Kuru domatesli ekmek
Kuru domatesli ekmek
Ekşi mayalı ekmek
Ekşi mayalı ekmek
Ispanaklı Peynirli Arnavut Böreği
Ispanaklı Peynirli Arnavut Böreği
Klasik Ekmek
Klasik Ekmek
Yumurtalı Köfteli Pide
Yumurtalı Köfteli Pide

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN