Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Un, 1 kahve fincanı süt, sıvı yağ, tozş eker ve bir tutam tuzu derin bir kasede kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örtün ve 15 dakika dinlendirin. İçi için 1 su bardağı mercimeği yumuşayana kadar haşlayın ve süzün. İnce kıyılmış soğanı tereyağında kavurun. Tuz ve karabiber ilave edin. Haşlanmış yeşil mercimeği katın ve karıştırın. Ocağın altını kapatıp, ılınması için bir kenara alın. Dinlenmiş hamuru önce 2 eşit parçaya ayırın. Daha sonra her birini 10 eşit parçaya ayırın. Toplam 20 parça elde edin. Her bir parçayı nescafe tabağı büyüklüğünde açın. Önce 10 adet hamuru aralarına 1'er çorba kaşığı sıvı yağ sürerek üst üste koyun ve tek bir hamur olacak şekilde açın. Diğer 10 adet hamura da aynı işlemi yapın. Elde ettiğiniz 2 adet yufkayı 4 eşit parçaya bölüp, toplam 8 parça elde edin. Hamurları elinizle düzeltip kare şekli verin. Ortalarına mercimekli iç harcı pay edin. Mektup zarfı kapatır gibi ortası hafif açık kalacak şekilde kapatın. Yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerileri kızarana kadar pişirin. Sıcak olarak servis yapın.