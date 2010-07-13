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Ağzı Açık Poğaça

Ağzı Açık Poğaça
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Hamuru için:

200 gram oda sıcaklığında margarin veya tereyağı

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı yoğurt

1 adet yumurtanın sarısı

1 çay kaşığı mahlep

1 çay kaşığı tuz

1 paket kabartma tozu

Aldığı kadar un



İçi için:

250 gram beyaz peynir

Yarım demet maydanoz

1 adet yumurta (akını ve sarısını ayırın)

Karabiber

YAPILIŞI

Margarin veya tereyağı, sıvı yağ, yoğurt, yumurta sarısı, mahlep ve tuzu karıştırın. Kabartma tozu ve unu ilave edip, kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örterek, 10 dakika dinlendirin. Diğer tarafta içi için, beyaz peyniri rendeleyip, içine ince kıyılmış maydanoz, yumurta akı ve karabiber katıp, karıştırın. Dinlenmiş hamurdan yumurta büyüklüğünde bezeler koparın. Bezeyi avuç içinde açıp, içine iç harçtan koyun ve ortası hafif açık kalacak şekilde kapatın. Diğer bezeleri de aynı şekilde hazırlayın. Yağlanmış tepsiye dizin ve üzerilerine yumurta sarısı sürün. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzerileri hafif pembeleşene kadar pişirin. Ilındıktan sonra servis yapın.
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