Anasonlu Gevrek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yumurtanın akını ve sarısını ayırın. Tereyağı ve sıvı yağı derin bir kaba alıp, üzerine 2 su bardağı un ekleyip, yoğurun. Anason, tuz, yumurta sarısı ve kabartma tozunu katın. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar un ilave edip, yoğurun. Hafif unlanmış tezgahta hamuru merdane yardımıyla 1 cm kalınlığında açın. Çırpılmış yumurta akını üzerine sürün ve ay çekirdeği serpin. Elinizle hafifçe bastırarak çekirdeği hamura yedirin. Hamuru dilediğiniz şekilde kesip, yağlanmış fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15-20 dakika pişirin. Ilındıktan sonra servis yapın.