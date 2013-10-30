Annemin Beş Çayı Tuzlusu Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Hamur için: 2 adet yumurta
1 çay bardağı eritilmiş tereyağı
1 çay bardağı yoğurt
1 çay bardağı zeytinyağı
1 çay bardağı eritilmiş margarin
1 çay kaşığı silme karbonat
2 çorba kaşığı sirke
aldığı kadar un
İç malzeme için:
Yarım kahve fincanı dolmalık fıstık
1 çorba kaşığı sıvı yağ
300 gram ıspanak yaprağı
50 gram pastırma
1 su bardağı rendelenmiş kaşar
peyniri
Üzerine: Susam
YAPILIŞI
Yumartalardan birinin akını ve sarısını ayırın. Tereyağı, yoğurt, zeytinyağı, margarin, 1 adet yumurta, 1 yumurtanın akı, karbonat ve sirkeyi derin bir kaba koyun. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar un ekleyerek yoğurun. Hamuru üç eşit parçaya ayırın ve her parçayı yarım cm kalınlığında açın. İç malzeme için dolmalık fıstığı sıvı yağda hafif pembeleşene kadar kavurun. Kıyılmış ıspanak ve
pastırmayı ekleyip, kısık ateşte 1-2 dakika çevirin. Soğuduktan sonra kaşar peynirini ilave edip, karıştırın ve 3 parçaya ayırın. Açtığınız hamurun yarısının üzerine ayırdığınız iç harcın bir parçasını yayın ve diğer kısmını üzerine kapatın. Hamur ruleti veya bıçak yardımıyla 4 üçgen parçaya kesin. Kalan hamurları da aynı şekilde hazırlayın ve yağlanmış fırın tepsisine yerleştirin. Üzerine kalan yumurta sarısını sürün ve susam serpin. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin ve sıcak olarak servis yapın.