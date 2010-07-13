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Antep fıstıklı Bohça

Antep fıstıklı Bohça
  • 45 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Şeker Bayramı, Kurban Bayramı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım kg baklavalık un

2 adet yumurta

1 su bardağı su

1 çay kaşığı tuz

2 su bardağı nişasta

350 gram tereyağı

250 gram kaymak

İki buçuk su bardağı iri dövülmüş antep fıstığı



Şerbeti için:

6 su bardağı toz şeker

6 su bardağı su

Yarım limonun suyu

YAPILIŞI

Yoğurma kabına unu eleyin ve ortasını havuz şeklinde açın. Yumurta, su ve tuzu ekleyip sert bir hamur elde edene kadar yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örtün ve 20 dakika dinlendirin. Hazırladığınız hamuru 12 eşit bezeye ayırın ve üzerine nişasta serpin. Her bezeyi, nişasta serperek ve oklava yardımıyla çor ince açın. 4 adedini aralarına eritilmiş tereyağı sürerek üst üste yerleştirin. Yufkadan 8 cm çapında kareler kesin. Karelerin içine 1 çay kaşığı kaymak ve 1 tatlı kaşığı dövülmüş antep fıstığı koyun. Karelerin dört ucu ortada birleşecek biçimde bohça şeklinde kapatın. Diğer yufkalara da aynı işlemi uygulayın. Hazırladığınız tatlıları fırın tepsisine dizin. Kalan tereyağını üzerine gezdirin. Fazla yağı bir kaşık yardımıyla alın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzerileri kızarana kadar pişirin. Şerbeti için, toz şeker ve suyu kaynatın. Limon suyunu ekleyin. 1-2 taşım daha
kaynatıp tencereyi ocaktan alın. Fırından çıkardığınız sıcak tatlının üzerine sıcak şerbeti gezdirin. Şerbeti
çektikten sonra servis yapın

PÜF NOKTASI

Dilerseniz kaymak miktarını artırabilirsiniz
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