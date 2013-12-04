Armut soslu Fransız Açması

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Armut sos için temizle armutları oyup çekirdek yataklarını çıkarın ve dilimleyin. Üzerine toz şeker ve su ekleyip 10 dakika kaynatın. Ocaktan alıp, soğumaya bırakın. Pürüzsüz bir kıvam alana dek blenderden geçirip kenara alın. 2 Un ve tuzu birlikte eleyin. Üzerine pudra şekeri ekleyin. Oda sıcaklığındaki tereyağını ilave edip, parmak uçlarınızla ovalayarak una yedirin. Mayayı bir çay bardağına koyup, üzerini örtecek kadar süt ekleyin. Karıştırarak erimesini sağlayın. 3 Unun ortasını elinizle açıp, erimiş mayayı ekleyin. Karıştırarak una yedirin. Kalan sütü ekleyip, yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene dek yoğurun. Hamuru yağlanmış tezgah üzerinde iki kat büyüklüğe erişene dek dinlendirin. Daha sonra üzerine elinizle vurarak havasını çıkarın. Eşit bezelere ayırıp, elinizle şekil verin. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine, aralarında dört parmak aralık kalacak şekilde yerleştirin. 10-15 dakika da tepside dinlendirin. Üzerlerine süt sürüp, önceden ısıtılmış 200 derece fırında rengi dönene dek pişirin. Fırından alıp, tel ızgarada soğumaya bırakın. Üzerine pudra şekeri serpip, armut sos ile servis yapın.