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Ayçekirdekli Açma Börek Tarifi

Misafirlerinizi ve kendinizi şımartacağınız ayçekirdekli açma börek nasıl yapılır? Pratik ayçekirdekli açma börek tarifi...
Ayçekirdekli Açma Börek Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Hamuru için:

3 su bardağı un

1 çay kaşığı kuru maya

1 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

Aldığı kadar ılık su



İçi için:

2 çorba kaşığı ayıklanmış ay çekirdeği

1 çorba kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı sıvı yağ

1 adet küçük boy soğan

3 adet kıyılmış sivri biber

1 çorba kaşığı salça

5 çorba kaşığı lor peyniri

Tuz

Karabiber



Aralarına sürmek için:

Yarım çay bardağı sıvı yağ



Üzeri için:

2 çorba kaşığı ayıklanmış ay çekirdeği

1 adet yumurta sarısı

2 çorba kaşığı yulaf ezmesi

YAPILIŞI

Öncelikle hamur için unu derin bir kaba alın. Ortasını havuz şeklinde açıp, kuru maya, zeytinyağı ve tuz koyun. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar ılık su ekleyip yoğurun. Hamurun üzerini nemli bir bezle örtün ve 15 dakika dinlendirin. 6 adet eşit bezeye ayırın ve her birini unlanmış zeminde, oklava yardımıyla 15 x 25 cm ebadında açın. 3 adet yufkayı aralarına sıvı yağ sürerek üst üste koyun ve fırına dayanıklı dikdörtgen cam bir kaba yerleştirin. İçi için bir tavaya tereyağı ve sıvı yağ koyun. Ay çekirdeği ve kıyılmış soğanı hafif kavurup, sivri biber ile salçayı ekleyerek, kavurmaya devam edin. Lor peyniri, tuz ve karabiber katıp, şöyle bir karıştırdıktan sonra tavayı ocaktan alın. Hazırladığınız harcı fırın kabındaki yufkaların üzerine yayın. Kalan 3 adet yufkayı da aralarına sıvı yağ sürerek böreğin üzerine koyun. Üzerine yumurta sarısı sürün. Ay çekirdeği ve yulaf ezmesi serpip, dilimleyin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.
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