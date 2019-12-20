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Ayçekirdekli açma börek tarifi

Misafirleriniz geliyor ve siz ne yapacağınızı bilmiyor musunuz? İşte size leziz ayçekirdekli açma börek tarifi...
Ayçekirdekli açma börek tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Hamuru için: 3 su bardağı un



1 çay kaşığı kuru maya



1 çorba kaşığı zeytinyağı



1 çay kaşığı tuz



Aldığı kadar ılık su



İçi için: 2 çorba kaşığı



ayıklanmış ayçekirdeği



1 çorba kaşığı tereyağı



2 çorba kaşığı sıvıyağ



1 adet küçük boy soğan



3 adet kıyılmış sivri biber



1 çorba kaşığı salça



5 çorba kaşığı lor peyniri



Tuz, karabiber



Aralarına sürmek için:



Yarım çay bardağı sıvıyağ



Üzeri için: 2 çorba kaşığı ayıklanmış ayçekirdeği



1 adet yumurta sarısı



2 çorba kaşığı yulaf ezmesi


YAPILIŞI

Öncelikle hamur için unu derin bir kaba alın. Ortasını havuz şeklinde açıp, kuru maya, zeytinyağı ve tuz koyun. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar ılık su ekleyip yoğurun. Hamurun üzerini nemli bir bezle örtün ve 15 dakika dinlendirin. 6 adet eşit bezeye ayırın ve her birini unlanmış zeminde, oklava yardımıyla 15 x 25 cm ebadında açın. 3 adet yufkayı aralarına sıvıyağ sürerek üst üste koyun ve fırına dayanıklı dikdötgen cam bir kaba yerleştirin. İçi için bir tavaya tereyağı ve sıvıyağ koyun. Ayçekirdeği ve kıyılmış soğanı hafif kavurup, sivri biber ile salçayı ekleyerek, kavurmaya devam edin. Lor peyniri, tuz ve karabiber katıp, şöyle bir karıştırdıktan sonra tavayı ocaktan alın. Hazırladığınız harcı fırın kabındaki yufkaların üzerine yayın. Kalan 3 adet yufkayı da aralarına sıvıyağ sürerek böreğin üzerine koyun. Üzerine yumurta sarısı sürün. Ayçekirdeği ve yulaf ezmesi serpip, dilimleyin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

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