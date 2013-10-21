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Sofra / Börekler-Çörekler ve Poğaçalar / Ay çekirdekli Pizza

Ay çekirdekli Pizza

Ay çekirdekli Pizza
  • 25 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Çocuk Partisi, Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Hamuru için:

1 su bardağı ılık su

1 paket (41 gram) yaş maya

Üç buçuk su bardağı un

1 çay bardağı süt

1 adet yumurta

2 çorba kaşığı oda sıcaklığında tereyağı

2 çorba kaşığı sıvı yağ

3 çorba kaşığı yoğurt

1 çay kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz



Üzeri için:

1 çay bardağı ayıklanmış ay çekirdeği

3 çorba kaşığı biber salçası

2 adet sivri biber

10-12 adet kiraz domates

50 gram kaşar peyniri

1 adet yumurta sarısı

1 çorba kaşığı süt

YAPILIŞI

Hamur için yaş mayayı 15 dakika suda bekletin. Unu yoğurma kabına alın ve ortasını havuz şeklinde açın. Mayalı su, süt, yumurta, tereyağı, sıvı yağ, yoğurt, toz şeker ve tuz koyup, tüm malzemeyi iyice yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örtün ve 40 dakika dinlendirin. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. 1 parça hamuru elinizle yuvarlayıp, fırın tepsisine yerleştirin. Parmağınızla ortasını çukurlaştırıp, kenarlarını yüksek bırakın ve diğer hamurları da aynı şekilde hazırlayın. Üzerlerine fırça yardımıyla salça sürüp, kıyılmış sivri biber serpin ve ortadan ikiye kesilmiş kiraz domatesleri yerleştirin. Rendelenmiş kaşar peynirini serpin. Daha sonra kenarlarına sütle açtığınız yumurta sarısı sürün ve ay çekirdeği serpin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzerileri kızarana kadar pişirin.
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