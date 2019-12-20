Ayçekirdekli pizza tarifi

Hamuru için: 1 su bardağı ılık su
1 paket (41 gram) yaş maya
Üç buçuk su bardağı un
1 çay bardağı süt, 1 adet yumurta
2 çorba kaşığı oda sıcaklığında tereyağı
2 çorba kaşığı sıvıyağ
3 çorba kaşığı yoğurt
1 çay kaşığı tozşeker
1 tatlı kaşığı tuz
Üzeri için:
1 çay bardağı ayıklanmış ayçekirdeği
3 çorba kaşığı biber salçası
2 adet sivri biber
10-12 adet kiraz domates
50 gram kaşar peyniri
1 adet yumurta sarısı, 1 çorba kaşığı süt
Hamur için yaş mayayı 15 dakika suda bekletin. Unu yoğurma kabına alın ve ortasını havuz şeklinde açın. Mayalı su,süt, yumurta, tereyağı, sıvıyağ, yoğurt,tozşeker ve tuz koyup, tüm malzemeyi iyice yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örtün ve 40 dakika dinlendirin. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın.1 parça hamuru elinizle yuvarlayıp,fırın tepsisine yerleştirin. Parmağınızla ortasını çukurlaştırıp, kenarlarını yüksek bırakın ve diğer hamurları da aynı şekilde hazırlayın. Üzerlerine fırça yardımıyla salça sürüp, kıyılmış sivri biber serpin ve ortadan ikiye kesilmiş kiraz domatesleri yerleştirin. Rendelenmiş kaşar peynirini serpin. Daha sonra kenarlarına sütle açtığınız yumurta sarısı sürün ve ayçekirdeği serpin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin.