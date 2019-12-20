Ayçekirdekli pizza tarifi

Hamur için yaş mayayı 15 dakika suda bekletin. Unu yoğurma kabına alın ve ortasını havuz şeklinde açın. Mayalı su,süt, yumurta, tereyağı, sıvıyağ, yoğurt,tozşeker ve tuz koyup, tüm malzemeyi iyice yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örtün ve 40 dakika dinlendirin. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın.1 parça hamuru elinizle yuvarlayıp,fırın tepsisine yerleştirin. Parmağınızla ortasını çukurlaştırıp, kenarlarını yüksek bırakın ve diğer hamurları da aynı şekilde hazırlayın. Üzerlerine fırça yardımıyla salça sürüp, kıyılmış sivri biber serpin ve ortadan ikiye kesilmiş kiraz domatesleri yerleştirin. Rendelenmiş kaşar peynirini serpin. Daha sonra kenarlarına sütle açtığınız yumurta sarısı sürün ve ayçekirdeği serpin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin.