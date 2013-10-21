Ay çekirdekli Poğaça

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Hamuru için:
1 su bardağı ılık su
1 paket (41 gram) yaş maya
Üç buçuk su bardağı un
1 çay bardağı süt
1 adet yumurta
2 çorba kaşığı oda sıcaklığında tereyağı
2 çorba kaşığı sıvı yağ
3 çorba kaşığı yoğurt
1 çay kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı tuz
İç harcı için:
4 çorba kaşığı ayıklanmış ay çekirdeği
200 gram beyaz peynir
1 çorba kaşığı doğranmış siyah zeytin
2 çorba kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri
1 adet kırmızı biber
8-10 dal kıyılmış maydanoz
10 dal kıyılmış dereotu, pul biber
Üzerine:
2 çorba kaşığı ayıklanmış ay çekirdeği
1 adet yumurta sarısı
1'er çorba kaşığı çörek otu ve susam
YAPILIŞI
Hamur için yaş mayayı suya koyup, 15 dakika bekletin. Unu yoğurma kabına alın ve ortasını havuz şeklinde açın. Mayalı su, süt, yumurta, tereyağı, sıvı yağ, yoğurt, toz şeker ve tuz koyup, tüm malzemeyi iyice yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örtün ve 40 dakika dinlendirin. Oklava yardımıyla hamuru yarım cm kalınlığında açın. Genişçe bir su bardağının ağız kısmıyla yuvarlaklar kesip, çıkarın. Kalan fazla hamuru toparlayıp, tekrar açın ve yine yuvarlaklar çıkarın. İçi için ay çekirdeği, rendelenmiş beyaz peynir, siyah zeytin, kaşar peyniri, kıyılmış kırmızı biber, maydanoz, dereotu ve pul biberi derin bir kabın içinde karıştırın. Kestiğiniz hamur parçalarının bir kenarına hazırladığınız harçtan 1 tatlı kaşığı koyun ve diğer ucu üzerine kapatıp, yarım ay şekli verin. Hamur ve iç harç bitene kadar işleme devam edin. Yağlanmış fırın tepsisine yerleştirin ve üzerine yumurta sarısı sürün. Ay çekirdeği, çörek otu ve susam serpin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 30-35 dakika pişirin.
PÜF NOKTASI
Dilerseniz poğaçaları, oklavayla açmak yerine, hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp, avucunuzun içinde genişleterek de hazırlayabilirsiniz.