Ay çekirdekli Poğaça

Hamur için yaş mayayı suya koyup, 15 dakika bekletin. Unu yoğurma kabına alın ve ortasını havuz şeklinde açın. Mayalı su, süt, yumurta, tereyağı, sıvı yağ, yoğurt, toz şeker ve tuz koyup, tüm malzemeyi iyice yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örtün ve 40 dakika dinlendirin. Oklava yardımıyla hamuru yarım cm kalınlığında açın. Genişçe bir su bardağının ağız kısmıyla yuvarlaklar kesip, çıkarın. Kalan fazla hamuru toparlayıp, tekrar açın ve yine yuvarlaklar çıkarın. İçi için ay çekirdeği, rendelenmiş beyaz peynir, siyah zeytin, kaşar peyniri, kıyılmış kırmızı biber, maydanoz, dereotu ve pul biberi derin bir kabın içinde karıştırın. Kestiğiniz hamur parçalarının bir kenarına hazırladığınız harçtan 1 tatlı kaşığı koyun ve diğer ucu üzerine kapatıp, yarım ay şekli verin. Hamur ve iç harç bitene kadar işleme devam edin. Yağlanmış fırın tepsisine yerleştirin ve üzerine yumurta sarısı sürün. Ay çekirdeği, çörek otu ve susam serpin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 30-35 dakika pişirin.