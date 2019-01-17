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Ayçekirdekli ve Tahıllı Ekmek

Ayçekirdekli ve Tahıllı Ekmek
  • 10 Adet
  • Pişirme: 20 dakika
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 çay bardağı ayıklanmış ayçekirdeği

3 su bardağı tahıllı un

1 paket (10 gram) instant maya

1 çay kaşığı tuz

Aldığı kadar ılık su

Üzeri için;

1 çay bardağı ayıklanmış ayçekirdeği

YAPILIŞI

Unu yoğurma kabına alın ve mayayı ekleyin. Ayçekirdeği ve tuz katın. Yumuşak, ele yapışan bir hamur elde edene kadar ılık su ekleyip, yoğurun. Hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın ve avucunuzun içinde yuvarlayıp, şekil verin. Yağlanmış fırın tepsisine yerleştirin. Hamur bitene kadar işleme devam edin ve üzerine ayçekirdeği serpin. Bu şekilde 30-40 dakika mayalanmaya bırakın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20 dakika pişirin.
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