Ayçekirdekli ve Tahıllı Ekmek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Unu yoğurma kabına alın ve mayayı ekleyin. Ayçekirdeği ve tuz katın. Yumuşak, ele yapışan bir hamur elde edene kadar ılık su ekleyip, yoğurun. Hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın ve avucunuzun içinde yuvarlayıp, şekil verin. Yağlanmış fırın tepsisine yerleştirin. Hamur bitene kadar işleme devam edin ve üzerine ayçekirdeği serpin. Bu şekilde 30-40 dakika mayalanmaya bırakın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20 dakika pişirin.