Ayı Pençesi Poğaça

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MALZEMELER
250 gr yumuşak tereyağ
1/2 çay bardağı ılık su
3 adet yumurta sarısı
2 tatlı kaşığı şeker
1 tatlı kaşığı tuz
3/4 bardak süt
4,5 bardak un(500 gr)
iç malzemesi için:
4-5 adet haşlanıp ezilmiş patates
100 gr beyaz peynir
3 yumurta akı
1 çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı tuz
üzerine sürmek için:
1 yumurta sarısı
YAPILIŞI
Hamurumuzu gerekli malzemelerle yoğurup yumuşak bir hamur elde ediyoruz.2 katına çıkana kadar üzerini örtüp 1 saat kadar bekliyoruz.
Bu sırada içi için gerekli malzemeleri karıştırıyoruz.İstersek içine dereotu, maydanoz ve taze soğanda ekleyebiliriz.Ama ben yeşil olarak hiç sebze kullanmadım bu sefer...
Mayalanan hamurumuzu 2 parçaya ayırıp; her bir parçayı kare şeklinde bıçak sırtı kalılığında açıp 9 'a bölüyoruz.İç malzememizden bir kenarına koyup rulo şeklinde sarıyoruz.
Yaptığımız ruloyu ek kısmı alta gelecek şeklinde ,sırt bölgesinden küçük kesiler atıp,ay şeklinde kıvırıyoruz.Bütün poğaçalarımızı bu şekilde hazırladıktan sonra, üzerilerine yumurta sarısı sürüp 200 derece önceden ısıtılmış fırında kızarana kadar pişiriyoruz...
PÜF NOKTASI
Bu poğaçayı isteserseniz kahvaltılarınız için, 1 gece evvelden hamurunuzun mayalanmasını beklemeden hazırlayıp, tepsi ile buzdolabına yerleştirebilirsiniz. Siz uyurken hamurunuz ağır ağır buzdolabında sabaha kadar mayalanacaktır. Sabah çayı koyarken, fırınınıza atar ve sıcacık yiyebilirsiniz.....