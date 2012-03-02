Ayı Pençesi Poğaça

Üye Tarifi

YAPILIŞI

Hamurumuzu gerekli malzemelerle yoğurup yumuşak bir hamur elde ediyoruz.2 katına çıkana kadar üzerini örtüp 1 saat kadar bekliyoruz.



Bu sırada içi için gerekli malzemeleri karıştırıyoruz.İstersek içine dereotu, maydanoz ve taze soğanda ekleyebiliriz.Ama ben yeşil olarak hiç sebze kullanmadım bu sefer...

Mayalanan hamurumuzu 2 parçaya ayırıp; her bir parçayı kare şeklinde bıçak sırtı kalılığında açıp 9 'a bölüyoruz.İç malzememizden bir kenarına koyup rulo şeklinde sarıyoruz.

Yaptığımız ruloyu ek kısmı alta gelecek şeklinde ,sırt bölgesinden küçük kesiler atıp,ay şeklinde kıvırıyoruz.Bütün poğaçalarımızı bu şekilde hazırladıktan sonra, üzerilerine yumurta sarısı sürüp 200 derece önceden ısıtılmış fırında kızarana kadar pişiriyoruz...