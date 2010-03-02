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Badem Ezmeli Renkli Milföyler

Badem Ezmeli Renkli Milföyler
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet milföy hamuru

3-4 farklı renkte gıda boyası

1 adet yumurtanın akı

1 çay bardağı toz badem

3 çorba kaşığı pudra şekeri

Yarım çay bardağı süt

YAPILIŞI

Milföy hamurlarını oda sıcaklığında 5 dakika bekletip yumuşamalarını sağlayın. Daha sonra yuvarlak küçük bir kurabiye kalıbı ile hamurlardan parçalar kesin. Bir fırın tepsisini yağlı kağıtla kaplayın ve kestiğiniz milföyleri üzerine yerleştirin. Gıda boyalarını yumurta akıyla sulandırıp milföylerin üzerine sürün. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında 10 dakika pişirin. Diğer taraftan toz bademi bir kaba alıp, üzerine pudra şekeri ve süt ekleyin. Karıştırıp macun kıvamına getirin. Pişen milföylerin yarısını ters olarak servis tabağına alın. Üzerlerine bademli karışımdan koyun. Kalan milföyleri üzerine kapatıp servis yapın.
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