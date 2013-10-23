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Peynirli Kapama Börek Tarifi

Hamuru Gevrek Enfes Peynirli Kapama Börek nasıl yapılır? Pratik peynirli kapama börek tarifi...
Peynirli Kapama Börek Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Şeker Bayramı, Kurban Bayramı, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

6 adet yufka, 1 su bardağı süt

2 adet yumurta

1 çay bardağı+1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı su

500 gram ufalanmış beyaz peynir

1 demet kıyılmış maydanoz

YAPILIŞI

Fırın tepsisini yağlayıp, 1 adet yufkayı tepsinin kenarlarından sarkacak şekilde yayın. Süt, yumurta ve 1 çay bardağı sıvı yağı karıştırıp, yufkanın üzerine 4-5 çorba kaşığı gezdirin. 1 su bardağı sıvı yağ ve suyu karıştırıp, 2 adet yufkayı bu karışımla ıslatarak, ayrı ayrı rulo şeklinde sarın. Elinizle 10 cm uzunluğunda bölüp fırın tepsisine gelişigüzel yerleştirin. 4-5 çorba kaşığı sütlü karışımdan gezdirin. Üzerine peynir ve maydanoz serpiştirin. Kalan 2 adet yufkayı da sıvı yağı su karışımı ile ıslatıp rulo şeklinde sarın ve elinizle 10 cm uzunluğunda bölün. Fırın tepsisine yerleştirin. Üzerine 4-5 çorba kaşığı sütlü karışımdan gezdirin. Kalan 1 adet yufkayı tepsinin üzerine yayın. Kenarlarını içe doğru katlayıp sütlü karışımı sürün. Kare şeklinde kesip, önceden ısıtılmış 160 derece fırında pembeleşene dek pişirin. Ilık olarak servis yapın.
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