Peynirli Kapama Börek Tarifi

Fırın tepsisini yağlayıp, 1 adet yufkayı tepsinin kenarlarından sarkacak şekilde yayın. Süt, yumurta ve 1 çay bardağı sıvı yağı karıştırıp, yufkanın üzerine 4-5 çorba kaşığı gezdirin. 1 su bardağı sıvı yağ ve suyu karıştırıp, 2 adet yufkayı bu karışımla ıslatarak, ayrı ayrı rulo şeklinde sarın. Elinizle 10 cm uzunluğunda bölüp fırın tepsisine gelişigüzel yerleştirin. 4-5 çorba kaşığı sütlü karışımdan gezdirin. Üzerine peynir ve maydanoz serpiştirin. Kalan 2 adet yufkayı da sıvı yağı su karışımı ile ıslatıp rulo şeklinde sarın ve elinizle 10 cm uzunluğunda bölün. Fırın tepsisine yerleştirin. Üzerine 4-5 çorba kaşığı sütlü karışımdan gezdirin. Kalan 1 adet yufkayı tepsinin üzerine yayın. Kenarlarını içe doğru katlayıp sütlü karışımı sürün. Kare şeklinde kesip, önceden ısıtılmış 160 derece fırında pembeleşene dek pişirin. Ilık olarak servis yapın.