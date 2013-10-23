Bademli Poğaça

ilave edin. Şöyle bir çevirip ocaktan alın. 2 Hamur için yumurtayı geniş bir kaba alıp çırpın. Üzerine

yoğurt, kaymak ve sıvı yağ ilave edin. Tuzunu ayarlayın. Kabartma tozunu ekleyin. Azar azar un ilave ederek kulak memesi yumuşaklığında bir hamur hazırlayın. Üzerine nemli bir bez örterek 10 dakika dinlendirin. Hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın. Avucunuzda açıp ortasına bademli patatesli harçtan koyun. İki kenarını ortada toplayın ve parmaklarınızla bastırarak birleştirin. Tüm hamur parçalarını aynı şekilde hazırlayın ve yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştirin. Yumurta sarısı ve sıvı yağı çırpıp, poğaçaların üzerine sürün. Çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerileri kızarana

dek pişirin.

İç harç için patatesleri haşlayıp kabuklarını soyun. Soğuduktan sonra rendeleyin.Sıvıyağı bir tavaya alıp üzerine patatesi ve biber salçasını ilave edin. Karıştırarak kavurun. Badem, maydanoz, tuz ve karabiber