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Bademli Poğaça

Bademli Poğaça
  • 12 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

bardağı kıyılmış file badem

3 adet orta boy patates

3 çorba kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı biber salçası

3-4 dal kıyılmış maydanoz

Tuz, karabiber

Hamuru için: 1 adet yumurta

1 çay bardağı yoğurt

100 gram kaymak

1 çay bardağı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

Aldığı kadar un

Tuz

Üzerine:

1 adet yumurta sarısı

2 çorba kaşığı sıvı yağ

Çörek otu

YAPILIŞI

İç harç için patatesleri haşlayıp kabuklarını soyun. Soğuduktan sonra rendeleyin.Sıvıyağı bir tavaya alıp üzerine patatesi ve biber salçasını ilave edin. Karıştırarak kavurun. Badem, maydanoz, tuz ve karabiber
ilave edin. Şöyle bir çevirip ocaktan alın. 2 Hamur için yumurtayı geniş bir kaba alıp çırpın. Üzerine
yoğurt, kaymak ve sıvı yağ ilave edin. Tuzunu ayarlayın. Kabartma tozunu ekleyin. Azar azar un ilave ederek kulak memesi yumuşaklığında bir hamur hazırlayın. Üzerine nemli bir bez örterek 10 dakika dinlendirin. Hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın. Avucunuzda açıp ortasına bademli patatesli harçtan koyun. İki kenarını ortada toplayın ve parmaklarınızla bastırarak birleştirin. Tüm hamur parçalarını aynı şekilde hazırlayın ve yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştirin. Yumurta sarısı ve sıvı yağı çırpıp, poğaçaların üzerine sürün. Çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerileri kızarana
dek pişirin.

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