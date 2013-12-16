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Baharatlı Halkalar

Baharatlı Halkalar
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı un

Yarım su bardağı nişasta

1 paket instant maya

Yeterince ılık su

tuz

Sosu için:

Yarım litre su

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı kekik

1 çay kaşığı kişniş

1 çay kaşığı kimyon

3 diş sarımsak

Tuz

karabiber

Kızartmak için:

Sıvı yağ

YAPILIŞI

Öncelikle un, nişasta, maya ve tuzu geniş bir kaba alın. Azar azar su ilave ederek boza kıvamında bir hamur hazırlayın. Üzerini kapatarak oda sıcaklığında 1 saat mayalanmaya bırakın. Bu arada sosu hazırlamak için suyu bir kaba alın. Baharatları, sarımsak ve tuzu ilave edin. 5 dakika kaynatıp soğutun. Hamur mayalandıktan sonra, bir sıkma torbasına aktarın. Daha sonra kızgın yağa sıkın ve kızartın. Hamurları, kaynattığınız ve soğuttuğunuz sosa batırıp çıkarın, servis tabağına aktarın. Arzunuza göre sade, peynir ya da salata eşliğinde servis yapın.
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