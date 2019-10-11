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Baharatlı kıymalı börek tarifi

Böreğin her çeşidi her öğün sevilerek yenir. Ancak bazıları var ki onlar her zaman ve herkes için ayrı bir yerdedir ve vazgeçilmezdir. Kolay tarifi ilee baharatlı kıymalı börek tarifi
Baharatlı kıymalı börek tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Doğum Günü, Sevgililer Günü, Ev Partisi, Yemek Daveti
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

İç malzeme için: 500 gram kıyma



3 çorba kaşığı zeytinyağı



2 adet ince kıyılmış soğan



4 diş ince kıyılmış sarmısak



3 adet ince kıyılmış sivri biber



1 çay kaşığı kimyon



Yarımşar çay kaşığı tarçın ve karabiber



1 çorba kaşığı salça, 1 çay kaşığı tuz



Hamuru için: 3 su bardağı un



Bir buçuk su bardağı su



1 çorba kaşığı zeytinyağı



1 çorba kaşığı sirke, 1 tatlı kaşığı tuz


YAPILIŞI

İç malzeme için zeytinyağını hafifçe ısıtıp soğan ve sarmısağı ekleyin. Üç dakika kavurduktan sonra biberi ilave edin. Üç dakika daha kavurduktan sonra kıymayı koyup ezerek 10 dakika kavurun. Baharatları ve salçayı ekleyin. Karıştırarak 15 dakika daha kısık ateşte pişirin. Tuzunu ayarlayıp, ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Hamur için derin bir kabın içine un ve tuzu koyun. Yavaş yavaş su ekleyin. İyice yoğurduktan sonra zeytinyağı ve sirkeyi ilave edip orta sertlikte bir hamur elde edin. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp, çay tabağı büyüklüğünde ve çok ince olmayacak şekilde açın. Harcı ortalarına koyup hamurun ucunu yağlayarak birleştirin. Hamurun kenarlarını rulet ile dikdörtgen olacak şekilde kesin. Parmaklarınızla bastırarak uçlarını şekillendirin. Yağlı kağıtla kaplanmış fırın tepsisine yerleştirip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana dek yaklaşık 30 dakika pişirin.

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