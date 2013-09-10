Baharatlı Tatlı Çörek

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 su bardağı süt
1 su bardağı toz şeker
250 gram margarin
1 tatlı kaşığı tarçın
1 tatlı kaşığı yenibahar
1 çay kaşığı mahlep
Aldığı kadar un
Üzerine:
Susam
1 adet yumurtanın sarısı
YAPILIŞI
Malzemeleri derin bir kapta karıştırarak iyice yoğurun. Hazırladığınız hamurdan ceviz iriliğinde parçalar koparın. Dilediğiniz şekli vererek, yağlanmış fırın tepsisine dizin. Üzerine yumurta sarısı sürün. Susam serpin. Orta ısılı fırında üzeri kızarana dek pişirin.
PÜF NOKTASI
Bu çörek Mardin’de bayram günlerinde misafirlere ikram edilir.