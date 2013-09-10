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Baharatlı Tatlı Çörek

Baharatlı Tatlı Çörek
  • 40 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Şeker Bayramı, Kurban Bayramı, Kandil
  • MARDİN
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı süt

1 su bardağı toz şeker

250 gram margarin

1 tatlı kaşığı tarçın

1 tatlı kaşığı yenibahar

1 çay kaşığı mahlep

Aldığı kadar un



Üzerine:

Susam

1 adet yumurtanın sarısı

YAPILIŞI

Malzemeleri derin bir kapta karıştırarak iyice yoğurun. Hazırladığınız hamurdan ceviz iriliğinde parçalar koparın. Dilediğiniz şekli vererek, yağlanmış fırın tepsisine dizin. Üzerine yumurta sarısı sürün. Susam serpin. Orta ısılı fırında üzeri kızarana dek pişirin.

PÜF NOKTASI

Bu çörek Mardin’de bayram günlerinde misafirlere ikram edilir.
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