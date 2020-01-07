Baharatlı ve portakallı çörekler tarifi

Vanilya çubuğunu uzunlamasına ikiye kesin ve bıçak tersi ile sıyırarak özünü çıkarın. Unu geniş bir kaba alıp üzerine baharatları ve kalan malzemeyi ilave edip yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur hazırlayın. Hamuru streç filme sarıp iki katı büyüklüğe erişene dek oda sıcaklığında bekletin. Daha sonra 3 eşit parçaya ayırıp, yuvarlak bezeler yapın. Bezeleri merdane ile 1.5 cm kalınlığında açın. Açtığınız hamurların merkezinde bir çay bardağının ağzı kadar mesafe bırakarak 6 eşit parça kesin. Kestiğiniz parçaların üst kısmına birer küçük kesik daha atın. Bu kesikleri elinizle hafifçe açarak her parçayı V şekline getirin. Daha sonra pişirme kağıdı serilmiş bir fırın tepsisine yerleştirin. Bu şekilde yarım saat daha bekletin ve üzerlerine yumurta sarısı sürün. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzerleri kızarana dek pişirin. Ilındıktan sonra pudraşekeri serperek servis yapın.

Aşçı Şefika Günyel