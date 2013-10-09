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Baklava Börek Tarifi

Sofralarınızı süsleyecek baklava börek tarifi...
Baklava Börek Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı yoğurt

2 çorba kaşığı toz şeker

3 adet yumurta

3 su bardağı un

250 gram beyaz peynir

200 gram tereyağı



Açmak için: Nişasta


YAPILIŞI

Sıvı yağ, yoğurt, toz şeker ve yumurtayı iyice çırpın. Unu ilave edip, karıştırın. Hazırladığınız hamuru yarım saat dinlendirin. Ceviz büyüklüğünde 30 adet beze koparın. Bezeleri iki ayrı gruba ayırıp pasta tabağı büyüklüğünde açın. Tereyağını eritip yufkaların arasına sürün. 15 adet yufkayı üst üste koyun. Nişasta ile tepsi büyüklüğünde açıp, tepsiye yerleştirin. Üzerine rendelenmiş beyaz peyniri yayın. Kalan 15 adet yufkaya da aynı işlemi uygulayıp, diğer grubun üzerine yayın. Dilim dilim kesin. Üzerine artan tereyağını kızdırıp, gezdirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.
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