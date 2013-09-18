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Balkabaklı Börek Tarifi

Misafirlerinize ve size layık balkabaklı börek nasıl yapılır?
Balkabaklı Börek Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi, Piknik, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 dilim kabak

3 adet yufka

2 su bardağı toz şeker

1 su bardağı sıvı yağ

1 adet yumurtanın sarısı



Üzerine: Hindistan cevizi, pudra şekeri


YAPILIŞI

Öncelikle ayıklanmış kabağı rendeleyin. İlk yufkanın üzerine sıvıyağ gezdirip, rendelenmiş kabağı serin. İkinci yufkayı yayıp, üzerini yağlayın ve toz şeker serpin. Daha sonra üçüncü yufkayı serin ve rulo şeklinde katlayıp, yumurta sarısı sürün. Orta ısılı fırında pişirdiğiniz böreği, dilimleyin ve üzerine hindistan cevizi ile pudra şekeri serperek, servis yapın.
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