Balkabaklı Fındıklı Börek Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 kg bal kabağı
4 adet yufka
Yarım su bardağı dövülmüş fındık
4 çorba kaşığı toz şeker
1 paket krema
10 çorba kaşığı sıvı yağ
Süslemek için:
4 çorba kaşığı kıyılmış fındık
2-3 dal nane
YAPILIŞI
Kabakları derin bir kaseye rendeleyip içine toz şeker katıp karıştırın. Yufkalardan birini düz bir zemine yayın. Üzerine rendelenmiş bal kabağı, krema, fındık ve 2 çorba kaşığı sıvı yağ gezdirin. Yufkayı ortadan ikiye kesin ve her parçayı rulo yapın. Ruloları fırın tepsisine koyup kendi etraflarında çevirin. Kalan yufkaları da aynı şekilde hazırlayın ve üstlerine 2 çorba kaşığı sıvı yağ sürün. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üstü kızarıncaya kadar pişirin. Kıyılmış fındık ve nane ile süsleyerek servis yapın.
PÜF NOKTASI
Balkabaklı börek, Trakya Bölgesi’ne özgü tatlı bir börektir.