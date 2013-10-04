Balkabaklı Fındıklı Börek Tarifi

Kabakları derin bir kaseye rendeleyip içine toz şeker katıp karıştırın. Yufkalardan birini düz bir zemine yayın. Üzerine rendelenmiş bal kabağı, krema, fındık ve 2 çorba kaşığı sıvı yağ gezdirin. Yufkayı ortadan ikiye kesin ve her parçayı rulo yapın. Ruloları fırın tepsisine koyup kendi etraflarında çevirin. Kalan yufkaları da aynı şekilde hazırlayın ve üstlerine 2 çorba kaşığı sıvı yağ sürün. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üstü kızarıncaya kadar pişirin. Kıyılmış fındık ve nane ile süsleyerek servis yapın.