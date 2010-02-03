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Balkabaklı Bazlama

Balkabaklı Bazlama
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet yumurta

4 çorba kaşığı pekmez (veya 2 çorba kaşığı toz şeker)

3/4 su bardağı süt

1 adet portakalın rendelenmiş kabuğu

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 avuç ceviz içi

4 çorba kaşığı bal kabağı püresi

1 su bardağı tam buğday unu

1 çay kaşığı karbonat

YAPILIŞI

Yumurtanın sarısına, pekmezi, sütü, portakal kabuğu rendesini, zeytinyağını ekleyip karıştırın. Ardından ceviz ve kabağı ilave edin. 1 su bardağı unu, karbonatla karıştırın ve ekleyin. Bir kasede yumurta akını bir fiske tuz ile kar haline getirin ve hepsini karıştırın. Bu aşamada biraz dikkatli olmak gerekiyor; karışımın rengi tek renk olunca, karıştırmayı hemen bırakın. Yapışmaz yüzeyli tavada, yağ eklemeden, karışımdan birer çorba kaşığı alıp tavaya atarak, önlü arkalı iyice kızartın. Isının çok yüksek olmamasına dikkat edin. Üzerini pekmez ve iri dövülmüş ceviz ile süsleyebilirsiniz.
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