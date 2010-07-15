Balkabaklı Börek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

ÖNCELİKLE ayıklanmış kabağı rendeleyin. İlk yufkanın üzerine sıvı yağ gezdirip, rendelenmiş kabağı serin. İkinci yufkayı yayıp, üzerini yağlayın ve toz şeker serpin. Daha sonra üçüncü yufkayı serin ve rulo şeklinde katlayıp, yumurta sarısı sürün. Orta ısılı fırında pişirdiğiniz böreği, dilimleyin ve üzerine hindistan cevizi ile

pudra şekeri serperek, servis yapın.