Balkabaklı Börek

Sofra Tarifi
MALZEMELER
4 dilim kabak
3 adet yufka
2 su bardağı toz şeker
1 su bardağı sıvı yağ
1 adet yumurtanın sarısı
Üzerine: Hindistan cevizi, pudra şekeri
YAPILIŞI
ÖNCELİKLE ayıklanmış kabağı rendeleyin. İlk yufkanın üzerine sıvı yağ gezdirip, rendelenmiş kabağı serin. İkinci yufkayı yayıp, üzerini yağlayın ve toz şeker serpin. Daha sonra üçüncü yufkayı serin ve rulo şeklinde katlayıp, yumurta sarısı sürün. Orta ısılı fırında pişirdiğiniz böreği, dilimleyin ve üzerine hindistan cevizi ile
pudra şekeri serperek, servis yapın.