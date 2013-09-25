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Ballı Pofuduklar Tarifi

Misafirlerinize ikram edebileceğiniz ballı pofuduklar nasıl yapılır?
Ballı Pofuduklar Tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Şeker Bayramı, Kurban Bayramı, Kandil
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı yoğurt

1 çay kaşığı karbonat

2 çorba kaşığı limon suyu

Tuz

Aldığı kadar un



Kızartmak için:

Sıvı yağ



Üzerine:

5 çorba kaşığı bal

YAPILIŞI

Yoğurdu geniş bir kaba alın. Limon suyu, tuz ve karbonatı ilave edip karıştırın. Üzerine unu azar azar ekleyerek kulak memesi yumuşaklığında bir hamur hazırlayın. Hamuru merdane ile yarım cm kalınlığında açın. Üç parmak eninde baklava dilimleri kesin. Kızgın yağda arkalı önlü kızartıp servis tabağına alın. Üzerine bal dökerek servis yapın.
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