Ballı Pofuduklar Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 su bardağı yoğurt
1 çay kaşığı karbonat
2 çorba kaşığı limon suyu
Tuz
Aldığı kadar un
Kızartmak için:
Sıvı yağ
Üzerine:
5 çorba kaşığı bal
YAPILIŞI
Yoğurdu geniş bir kaba alın. Limon suyu, tuz ve karbonatı ilave edip karıştırın. Üzerine unu azar azar ekleyerek kulak memesi yumuşaklığında bir hamur hazırlayın. Hamuru merdane ile yarım cm kalınlığında açın. Üç parmak eninde baklava dilimleri kesin. Kızgın yağda arkalı önlü kızartıp servis tabağına alın. Üzerine bal dökerek servis yapın.