Ballı Pofuduklar Tarifi

Yoğurdu geniş bir kaba alın. Limon suyu, tuz ve karbonatı ilave edip karıştırın. Üzerine unu azar azar ekleyerek kulak memesi yumuşaklığında bir hamur hazırlayın. Hamuru merdane ile yarım cm kalınlığında açın. Üç parmak eninde baklava dilimleri kesin. Kızgın yağda arkalı önlü kızartıp servis tabağına alın. Üzerine bal dökerek servis yapın.