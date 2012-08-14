Bayram Krakeri (Zanza)

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tüm malzemeyi yoğurup, kulak memesi yumuşaklığında hamur haline getirin. Limon büyüklüğünde bezeler koparıp, elinizle uzatın. Her birini zeytinyağı ile hafifçe yağlayıp, üzerini nemli bezle örtün. Bir kaba alarak, 2 saat oda sıcaklığında bekletin. Daha sonra mermer bir tezgah ya da açma pedinde, iki elinizin avucuyla sürterek tek tek yarım cm kalınlığında uzun yuvarlak şeritler haline getirin. Elinizle gevşekçe sararak, hafifçe kendi etrafında kıvırın. Kızgın bol yağda, devamlı karıştırarak kızartın. Kağıt havlu üzerinde fazla yağını alarak servis yapın.