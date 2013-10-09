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Beğendili Gül Börek Tarifi

Eşsiz ziyafet yaşatmak için beğendili gül börek nasıl yapılır? Misafirlerinize layık beğendili gül börek tarifi...
Beğendili Gül Börek Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi, Yemek Daveti, Piknik
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet yufka

3 adet patlıcan

1 adet limonun suyu

100 gram rendelenmiş kaşar peyniri

2 çorba kaşığı margarin

2 çorba kaşığı un

2 su bardağı süt l Tuz, karabiber



Sos için: 1 adet yumurta

1 su bardağı süt


YAPILIŞI

Patlıcanları iyice yıkayın. Kuruladıktan sonra közleyin. İçlerini çıkarıp, limon suyunda bekletin. Bir tencerede margarin ile unu kavurun. Üzerine sütü sürekli karıştırarak ekleyin. Koyu bir kıvama gelinceye dek karıştırıp, pişirin. Limonlu suda beklettiğiniz közlenmiş patlıcan içlerini süzün. Sonra tuz, karabiber ve rendelenmiş kaşar peyniriyle birlikte sosa ekleyin. Yufkaları büyük üçgenler şeklinde kesin. Yufka parçasının geniş kenarına patlıcanlı karışımdan yayarak koyun. Gevşek bir sigara böreği gibi sarın. Ucundan itibaren kıvırıp, gül şekli verin. Üzeri hafif yağlanmış fırın tepsisine gül börekleri dizin. Bir kabın içinde 1 su bardağı sütü yumurtayla birlikte karıştırıp, iyice çırpın. Gül böreğin üzerine bolca sürün. 190 derece fırında gül böreklerin üzeri pembeleşinceye dek pişirin.
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