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Beşamel Soslu Börek

Beşamel Soslu Börek
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet yufka,

1 adet soğan

2 çorba kaşığı zeytinyağı

2 adet haşlanmış tavuk göğsü

1 adet kırmızı biber

200 gram mantar

2 çorba kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı zeytinyağı, tuz



Beşamel sos için:

2 çorba kaşığı un

2 çorba kaşığı tereyağı

1.5 su bardağı süt

Tuz, karabiber



Üzeri için :

1 çorba kaşığı zeytinyağı

1 adet yumurta sarısı


YAPILIŞI

Küçük küp doğranmış soğanı 2 çorba kaşığı zeytinyağında soteleyin. Küp doğranmış tavuk etini ilave edip sotelemeye devam edin. Doğranmış biberi ekleyip bir iki çevirin. Kıyılmış mantar ilave edip soteleyin. Tuzunu ayarlayıp ocaktan alın. Beşamel sos için unu tereyağında kavurup, yavaş yavaş ve karıştırarak sütü ilave edin. Kıvam alınca karabiber ve tuz ekleyip ocaktan alın. Tavuklu karışımı ilave edip iyice karıştırın. Ayrı bir yerde eritilmiş tereyağı ve zeytinyağını karıştırın. 1 adet yufkayı tezgaha yayıp, her tarafını yağlayın. Ortadan ikiye katlayıp, geniş kısmına tavuklu karışımın yarısını yayın. Rulo şeklinde sarıp, iki parmak genişliğinde kesin. Diğer yufkayı da aynı şekilde hazırlayıp, açılmaması için yanlarından kürdanla sabitleyin ve fırın tepsisine dik olacak şekilde yerleştirin. Üzeri için zeytinyağı ve yumurta sarısını çırpıp böreklerin üzerlerine sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana dek pişirin
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