Beşamel Soslu Börek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Küçük küp doğranmış soğanı 2 çorba kaşığı zeytinyağında soteleyin. Küp doğranmış tavuk etini ilave edip sotelemeye devam edin. Doğranmış biberi ekleyip bir iki çevirin. Kıyılmış mantar ilave edip soteleyin. Tuzunu ayarlayıp ocaktan alın. Beşamel sos için unu tereyağında kavurup, yavaş yavaş ve karıştırarak sütü ilave edin. Kıvam alınca karabiber ve tuz ekleyip ocaktan alın. Tavuklu karışımı ilave edip iyice karıştırın. Ayrı bir yerde eritilmiş tereyağı ve zeytinyağını karıştırın. 1 adet yufkayı tezgaha yayıp, her tarafını yağlayın. Ortadan ikiye katlayıp, geniş kısmına tavuklu karışımın yarısını yayın. Rulo şeklinde sarıp, iki parmak genişliğinde kesin. Diğer yufkayı da aynı şekilde hazırlayıp, açılmaması için yanlarından kürdanla sabitleyin ve fırın tepsisine dik olacak şekilde yerleştirin. Üzeri için zeytinyağı ve yumurta sarısını çırpıp böreklerin üzerlerine sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana dek pişirin