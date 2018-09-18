DETAYLI ARA
Sofra / Börekler-Çörekler ve Poğaçalar / Bezelyeli Polenta Tart

Bezelyeli Polenta Tart

Bezelyeli Polenta Tart
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

250 gram sultani bezelye

1 su bardağı tane bezelye

2 su bardağı su

1 su bardağı süt

2 su bardağı mısır irmiği

1 paket krema 20 gram tereyağı

tuz

YAPILIŞI

Sultani bezelyeleri dalından koparılan yerlerinden tutup aşağı doğru çekerek kılçıklarını temizleyin. Kaynar tuzlu suda 5 dakika haşlayıp, suyunu süzün. Suyu daha sonra kullanmak üzere kenara alın. Sultani bezelyenin renginin yeşil kalması için buzlu suya atın. Suyunu süzdükten sonra kenara alın. Tane bezelyeyi, sultani bezelyeyi haşlayıp kenara ayırdığınız suda 10 dakika haşlayıp suyunu süzün. Su ve sütü tencereye alıp, mısır irmiği ardından tuz ilave edip çok kısık ateşte sık sık karıştırarak pişirin. Suyunu çekmeye başlayınca krema ekleyip karıştırmaya devam edin. Suyunu çektiğinde tane bezelye ilave ederek karıştırın ve 5 dakika dinlendirin. Dikdörtgen tart kalıbını tereyağı ile yağlayıp, polentayı içine dökün ve tahta kaşığın tersi ile bastırarak düzleştirin. Servis tabağına ters çevirip çıkarın. Sultani bezelye ile birlikte servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Sakız Kabaklı Focaccia
Sakız Kabaklı Focaccia
Kuru Domatesli ve Cevizli Poğaça
Kuru Domatesli ve Cevizli Poğaça
Pizza
Pizza
Kıymalı Örgülü Börek
Kıymalı Örgülü Börek
Zerdeçallı ve Otlu Ekmek
Zerdeçallı ve Otlu Ekmek
Tahıllı Ekmek
Tahıllı Ekmek
Keçi Peynirli Kadayıflı Börek
Keçi Peynirli Kadayıflı Börek
Yulaf Unlu Renkli Krep Börek
Yulaf Unlu Renkli Krep Börek

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN