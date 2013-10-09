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Bezelyeli Tavuklu Börek Tarifi

Doyurucu ve lezzetli bezelyeli tavuklu börek nasıl yapılır?
Bezelyeli Tavuklu Börek Tarifi
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Piknik, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Üç buçuk su bardağı un

Bir buçuk su bardağı su

1 çorba kaşığı zeytinyağı



Üzerine sürmek için: Sıvı yağ



İçine: 2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 adet haşlanmış tavuk göğsü

1 su bardağı bezelye

1 adet sivri biber

1 çorba kaşığı un

1 su bardağı ılık süt

Tuz, kekik, karabiber

1 diş sarımsak


YAPILIŞI

Unu bir kaba alın. Zeytinyağı ve suyu azar azar katarak, çok yumuşak bir hamur yapın. Üzerini nemli bir bezle kapatarak 30 dakika bekletin. Tavuk göğsünü didikleyin. Bir tavaya 2 çorba kaşığı zeytinyağını koyun. Tavuğu ekleyin. Üzerine halka doğranmış biberleri koyarak soteleyin. Bezelye, kekik, karabiber, kıyılmış sarımsağı koyup, 1 çorba kaşığı un ekleyin. 1-2 dakika kavurun. Üzerine sütü koyarak 5 dakika karıştırın ve soğumaya bırakın. Hamuru 10 parçaya bölüp, her parçayı pasta tabağı büyüklüğünde açın. Kenarlarından 1 cm boş bırakarak 8 parçanın üzerine yağ sürün. 4 parçayı üst üste koyup, yağ sürülmemiş bir parçayı üzerine yerleştirin. Diğer hamurları da ayrı bir yerde aynı şekilde hazırlayın. Bu şekilde 2 tane 5'er katlı hamur elde edin ve hepsini elinizle açarak tepsi büyüklüğüne getirin. İlk 5 katı yağlanmış tepsiye yerleştirin ve kenarlarından 4-5 parmak sarkıtın. Tavuklu harcı tepsinin üzerine yayın. İkinci 5 katı da tavuklu harcın üzerine kapatın ve dıştan sarkan hamuru, şekil vererek içe doğru katlayın. Üzerine yağ sürün. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 30-35 dakika pişirin.
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