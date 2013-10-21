DETAYLI ARA
Sofra / Börekler-Çörekler ve Poğaçalar / Biberli Börek Tarifi

Biberli Börek Tarifi

Evde kolayca hazırlanan biberli börek nasıl yapılır? Zamanınızı çalmayacak biberli börek tarifi...
Biberli Börek Tarifi
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi, Yemek Daveti, Piknik
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım paket (20 gram) yaş maya

1 çay bardağı ılık su

1 kg un

1 çay kaşığı şımra

(rezene tozu)

1 çay kaşığı çörek otu

1 tatlı kaşığı susam

Yeteri kadar mısır yağı

Tuz



Üzeri için: 10 adet kurutulmuş kırmızı biber

1 adet küp doğranmış

soğan

1 kahve fincanı zeytinyağı

10-15 dal kıyılmış

maydanoz


YAPILIŞI

Mayayı 1 çay bardağı ılık suda eritin. Ayrı bir yerde un, şımra, çörek otu ve susamı harmanlayın. Yeteri kadar su ekleyip yumuşak kıvamlı bir hamur elde edin. Üzerini örtüp 1 saat dinlendirin. Hamurdan ceviz iriliğinde parçalar koparın. Tezgahı yağlayın. Bir parça hamuru yağ yardımıyla uzunlamasına açın ve burarak gül şekli verin. Kalan hamurlara da ayı işlemi uygulayın. Fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin. Üzeri için kurutulmuş biberleri sıcak suda kaynatıp suyunu süzün. Biberleri kesme tahtası üzerinde iyice dövün. Derin bir kaba alıp, soğan, zeytinyağı ve maydanoz ekleyin. İyice harmanlayıp hamurların üzerine pay edin ve elinizle hafifçe bastırın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, pembeleşene dek pişirin. Ilık olarak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Jale Balcı’nın notu: Hamuru hazırlamak için vaktiniz kısıtlıysa, hazır ekmek hamuru da kullanabilirsiniz.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Su böreği tarifi: Su böreği nasıl yapılır?
Su böreği tarifi: Su böreği nasıl yapılır?
Pastane poğaçasi tarifi: Pastane poğaçası nasıl yapılır?
Pastane poğaçasi tarifi: Pastane poğaçası nasıl yapılır?
Zeytinli Cevizli Siyez Ekmeği Tarifi
Zeytinli Cevizli Siyez Ekmeği Tarifi
Domateslı Soğanlı Ekmek Tarifi
Domateslı Soğanlı Ekmek Tarifi
Rulo Ekmek Tarifi
Rulo Ekmek Tarifi
Peynirli Tepsi Böreği Tarifi
Peynirli Tepsi Böreği Tarifi
Kabaklı Börek
Kabaklı Börek
Muzlu Ve Çikolatalı Börek
Muzlu Ve Çikolatalı Börek

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN