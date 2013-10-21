Biberli Börek Tarifi

Mayayı 1 çay bardağı ılık suda eritin. Ayrı bir yerde un, şımra, çörek otu ve susamı harmanlayın. Yeteri kadar su ekleyip yumuşak kıvamlı bir hamur elde edin. Üzerini örtüp 1 saat dinlendirin. Hamurdan ceviz iriliğinde parçalar koparın. Tezgahı yağlayın. Bir parça hamuru yağ yardımıyla uzunlamasına açın ve burarak gül şekli verin. Kalan hamurlara da ayı işlemi uygulayın. Fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin. Üzeri için kurutulmuş biberleri sıcak suda kaynatıp suyunu süzün. Biberleri kesme tahtası üzerinde iyice dövün. Derin bir kaba alıp, soğan, zeytinyağı ve maydanoz ekleyin. İyice harmanlayıp hamurların üzerine pay edin ve elinizle hafifçe bastırın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, pembeleşene dek pişirin. Ilık olarak servis yapın.