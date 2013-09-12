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Biralı Börek Tarifi

Değişik tat arayanlara biralı börek nasıl yapılır? Tarif sorduracak biralı börek tarifi...
Biralı Börek Tarifi
  • 25 Adet
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

6 adet yufka

3 adet yumurta

2 su bardağı bira

2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri



Kızartmak için:

Sıvıyağ


YAPILIŞI

Yufkaları düz bir zemine serin. Derin bir kase içinde yumurtaları çırpın. İçine bira ve kaşar peynirini ilave edin. Harçtan ilk yufkanın üzerine bir fırça ile sürüp üzerine ikinci yufkayı yerleştirin. Tekrar harçtan sürün. Yufkalar ve harçlar bitene kadar aynı işleme devam edin. Bir su bardağının ağız kısmı ile yufkalardan yuvarlaklar kesin. Yufkaları bir gün buzdolabında dinlendirin. Kızgın yağda arkalı önlü kızartın. Sıcak olarak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Kaşar peyniri yerine beyaz peynir de kullanabilirsiniz.
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