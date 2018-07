Bohça Börek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

DERİN bir kaseye 1 adet yumurta ile diğer yumurtanın akını, zeytinyağı, maden suyu ve tuzu koyup karıştırın.

Yavaşça unu ekleyin. Kulak memesinden sert bir hamur elde edene kadar un ilave edip, yoğurun. Hazırladığınız hamurun üzerini nemli bir bezle örtün ve 10 dakika dinlendirin. Bu hamuru 6 eşit bezeye ayırın. Her bir bezeyi kare şeklinde açın. Bezenin üzerine yumuşatılmış margarin veya tereyağı sürün. Hamurun iki geniş kenarını ortada birleşecek şekilde katlayın. Daha sonra bir kenarını diğer kenarın üzerine kapatın ve küçük kare bir parça elde edin. Diğer hamurlara da aynı işlemi uygulayın. Hamurları buzdolabında 10 dakika dinlendirin. Bu yaptığınız işlemi 3 kez tekrar edin. Dördüncü seferde hamurların her birini tekrar kare şeklinde açın ve bir bıçakla önce boylamasına sonra enlemesine kesip, dört parça elde edin (6 bezenin her birinden 4 parça elde ettiğiniz için toplam 24 parçanız olacak). İç harç için haşlanmış patatesi çatalla ezin. İçine rendelenmiş beyaz peynir, sıvı yağ, tuz ve pul biber katıp, karıştırın. Her bir hamur parçasının ortasına iç harçtan koyun ve dört bir kenarından ortaya doğru kapatın. Orta kısmı açık kalacak şekilde kapatın Hazırladığınız hamurları fırın tepsisine dizin ve üzerilerine yumurta sarısı sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerileri pembeleşene kadar pişirin. Sıcak olarak servis yapın.