Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Hamur için yoğurma kabına margarin, yumurta, krem şanti, limon suyu, kabartma tozu ve tuzu alın. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar un ilave edip, yoğurun. Hazırladığınız hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. İçi için rendelenmiş beyaz peynir ve kıyılmış maydanozu bir kasede karıştırın. Hamur parçasını avucunuzun içinde açın ve ortasına peynirli harçtan koyun ve yuvarlak şekil verin. Kalan hamur parçaları ve iç harç bitene kadar işleme devam edin. Yağlanmış fırın tepsisine aralıklarla dizin. Üzerlerine çırpılmış yumurta sürün ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri pembeleşene kadar pişirin.