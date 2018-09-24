Börülceli Haşhaşlı Börek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Börülceyi haşlayıp süzün. Geniş bir kaba alıp üzerine yufka dışında kalan malzemeyi ilave edin. Sıvı yağ ve haşhaş ezmesini iyice karıştırın. Bir adet yufkayı düz bir zemine serin ve yarısının üzerine bir fırça yardımı ile haşhaşlı karışımdan sürüp diğer yarısını üzerine kapatın. Yufkayı önce tam ortadan ikiye kesin. Sonra her parçayı yeniden ikiye kesin. Elde ettiğiniz üçgen parçaların geniş kısmına börülceli harçtan koyup sarın. Kalan yufkaları da aynı şekilde hazırlayın. Üzerlerine çırpılmış yumurta sarısı sürüp susam serpin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzerileri kızarana dek pişirin.