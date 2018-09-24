DETAYLI ARA
Sofra / Börekler-Çörekler ve Poğaçalar / Börülceli Haşhaşlı Börek

Börülceli Haşhaşlı Börek

Börülceli Haşhaşlı Börek
  • 24 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Doğum Günü, Sevgililer Günü, Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

6 adet yufka

2 su bardağı haşlanmış börülce

2 adet ince kıyılmış soğan

1 adet ince doğranmış kırmızı biber

2 çorba kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz



YUFKALARA SÜRMEK İÇİN:

1 su bardağı sıvı yağ

3 çorba kaşığı haşhaş ezmesi



ÜZERI İÇİN:

1 adet yumurta sarısı

3 çorba kaşığı susam

YAPILIŞI

Börülceyi haşlayıp süzün. Geniş bir kaba alıp üzerine yufka dışında kalan malzemeyi ilave edin. Sıvı yağ ve haşhaş ezmesini iyice karıştırın. Bir adet yufkayı düz bir zemine serin ve yarısının üzerine bir fırça yardımı ile haşhaşlı karışımdan sürüp diğer yarısını üzerine kapatın. Yufkayı önce tam ortadan ikiye kesin. Sonra her parçayı yeniden ikiye kesin. Elde ettiğiniz üçgen parçaların geniş kısmına börülceli harçtan koyup sarın. Kalan yufkaları da aynı şekilde hazırlayın. Üzerlerine çırpılmış yumurta sarısı sürüp susam serpin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzerileri kızarana dek pişirin.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Sebzeli Kalp Börekler
Sebzeli Kalp Börekler
Pratik Kalp Pizzalar
Pratik Kalp Pizzalar
Çikolatalı Ekmek Dilimleri
Çikolatalı Ekmek Dilimleri
Çikolatalı Sigara Böreği
Çikolatalı Sigara Böreği
Laz Böreği
Laz Böreği
Trabzon Tel Peynirli Pide
Trabzon Tel Peynirli Pide
Erikli Milföylü Tart
Erikli Milföylü Tart
Sodalı Peynirli Börek
Sodalı Peynirli Börek

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN