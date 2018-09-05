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Sofra / Börekler-Çörekler ve Poğaçalar / Boş Börek

Boş Börek

Boş Börek
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet yufka

1 adet yumurta



KIZARTMAK İÇİN: Sıvıyağ

YAPILIŞI

Yufkalardan birini düz bir zemine serin. 1 adet yumurtayı derin bir kapta çırpın ve yufkanın her tarafına fırça yardımıyla sürün. Sonra yufkayı 3 parmak genişliğinde sarın. Yufkayı sardıktan sonra 2'şer parmak genişliğinde kesin. Diğer yufkayı da aynı şekilde hazırlayın. Elde ettiğiniz yufka parçalarını kızdırılmış sıvı yağda kızartın. Kabaran boş börekleri dilerseniz peynir, zeytinle dilerseniz bal veya reçelle birlikte sıcak olarak servis yapın.
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