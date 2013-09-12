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Bulgurlu Kıymalı Muska Böreği Tarifi

Yufkanın harika lezzete dönüşmesinden bulgurlu kıymalı muska böreği nasıl yapılır?
Bulgurlu Kıymalı Muska Böreği Tarifi
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet yufka

1 su bardağı kalın bulgur

200 gram kıyma

2 çorba kaşığı sıvı yağ

1 demet taze soğan

1 demet maydanoz

2 adet kırmızı biber

1 tutam biberiye

Tuz, karabiber, kimyon, pul biber



Kızartmak için:

Sıvı yağ


YAPILIŞI

Yufkaları üst üste koyup boydan boya 10 şerit olacak şekilde kesin. Diğer taraftan bulgurun üzerine 1 su bardağı kaynar su döküp kapağını kapatarak yumuşamasını sağlayın. Sıvı yağda kıymayı kavurun. Üzerine ince kıyılmış taze soğan, maydanoz, kırmızı biber ve biberiye ekleyin. Islattığınız bulgur, suyunu çektikten sonra karışıma ekleyin. Tuz ve baharatları da ilave ettikten sonra karıştırıp ocaktan alın. Soğuduktan sonra şeritler halinde kestiğiniz her yufkanın ucuna 1 çorba kaşığı bulgurlu kıymalı harçtan koyup muska şeklinde sarın. Kızgın yağda kızartıp fazla yağlarını alması için kağıt havlu üstüne çıkartın. Soğumadan servis yapın.
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